رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت از پیگیری درمان مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس پتروپالایش دهلران، حمایت از خانواده جان‌باختگان و بازنگری در شرایط اسکان و رفت‌وآمد کارکنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «سخاوت اسدی» رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان پتروپالایش دهلران گفت: روند درمان مجروحان تا بهبودی کامل پیگیری خواهد شد و تمام اقدامات لازم برای ادامه درمان آنان از سوی مجموعه مربوطه انجام می‌شود.

وی افزود: شب گذشته از تعدادی از مصدومان عیادت شد و خوشبختانه روند درمان آنان مطلوب است.

اسدی با تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان این حادثه اظهار کرد: برای حمایت از خانواده‌های داغدار تصمیماتی اتخاذ شده است و اجازه نخواهیم داد مسائل مالی و حقوقی مشکلی برای آنان ایجاد کند. هر آنچه در توان مجموعه باشد برای حمایت از این خانواده‌ها انجام خواهد شد.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با اشاره به ضرورت ارتقای شرایط رفاهی کارکنان منطقه گفت: موضوع خوابگاه کارکنان و سرویس‌های ایاب‌وذهاب با جدیت بیشتری دنبال می‌شود تا استاندارد‌های لازم در این بخش رعایت شود.

وی درباره وضعیت حقوق کارکنان نیز بیان کرد: موضوع حقوق پرسنل زحمتکش منطقه در جلسه‌ای بررسی خواهد شد و در صورت نیاز، بازنگری و اقدامات لازم برای بهبود شرایط معیشتی آنان انجام می‌شود.

اسدی درباره نقش مجموعه نفت در ایمن‌سازی مسیر‌های مواصلاتی منطقه نیز گفت: این موضوع نیازمند همکاری با وزارت راه و شهرسازی است و تلاش خواهیم کرد با تعریف پروژه‌های مشارکتی در نقاط حادثه‌خیز، اصلاح و ایمن‌سازی مسیر‌ها را دنبال کنیم.

وی افزود: در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی صندوق و مجموعه وزارت نفت، ایمن‌سازی مسیر‌های مواصلاتی با مشارکت وزارت راه و سایر دستگاه‌های مسئول پیگیری خواهد شد.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با اشاره به مسیر‌های اختصاصی منتهی به میدان‌های نفت و گاز تأکید کرد: بر اساس مقررات، شرکت‌ها موظف‌اند همزمان با اجرای پروژه‌های صنعتی، اصلاح و ایمن‌سازی مسیر‌های اختصاصی را نیز در دستور کار قرار دهند.