برنامه های «آبادی باز» با سفر به روستا‌های استان اصفهان و «نشان افتخار» با روایت زندگی نیکول فریدنی، عکاس طبیعت ایران، از رادیو صبا پخش می شود و چهارمین پویش «صباخوانی غزل‌های حافظ» هم تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «آبادی باز» این هفته با سفر به روستا‌های استان اصفهان، شنوندگان را به تماشای زیبایی‌های طبیعت، آشنایی با فرهنگ و آداب‌ورسوم بومی و کشف ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده روستایی این استان می‌برد، سفری رادیویی که امروز با معرفی روستای درختک از توابع شهرستان فریدن آغاز می‌شود.

برنامه «آبادی باز» با نگاهی به زندگی روستایی در نقاط مختلف کشور، تلاش می‌کند جلوه‌هایی از فرهنگ بومی، آداب و رسوم، جاذبه‌های طبیعی و توانمندی‌های گردشگری روستا‌ها را به مخاطبان معرفی کند و زمینه شناخت بیشتر داشته‌های کمترشناخته‌شده ایران را فراهم آورد.

در این هفته، استان اصفهان مقصد سفر رادیویی این برنامه است و «آبادی باز» در هر قسمت، یکی از روستا‌های این استان را به مخاطبان معرفی می‌کند.

در نخستین قسمت این سفر، برنامه با سفر به روستای درختک از توابع شهرستان فریدن استان اصفهان، شنوندگان را با ویژگی‌های جغرافیایی، فرهنگی و ظرفیت‌های بومی این روستا همراه می‌کند.

روستای درختک در دهستان ورزق شهرستان فریدن واقع شده و در دل طبیعت کوهستانی غرب استان اصفهان قرار دارد. این منطقه علاوه بر برخورداری از چشم‌انداز‌های طبیعی و مراتع کوهستانی، از تنوع گیاهی قابل توجهی برخوردار است، به‌گونه‌ای که در یک پژوهش علمی درباره پوشش گیاهی مراتع کوهستانی درختک، ۲۶۵ گونه گیاهی متعلق به ۴۲ خانواده شناسایی شده است. این تنوع طبیعی، بخشی از ظرفیت‌های زیست‌محیطی منطقه را به نمایش می‌گذارد.

زندگی روستایی، فعالیت‌های کشاورزی و پیوند مردم با طبیعت از دیگر جلوه‌های قابل توجه این منطقه است که می‌تواند دریچه‌ای برای آشنایی مخاطبان با سبک زندگی و داشته‌های بومی روستا‌های فریدن باشد.

این برنامه فرصتی برای معرفی جاذبه‌های روستایی استان اصفهان، آشنایی با فرهنگ و زندگی مردم محلی و توجه به اهمیت حفظ میراث فرهنگی و طبیعی و توسعه گردشگری روستایی فراهم می‌کند.

برنامه «آبادی باز» از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۴:۳۰ به تهیه‌کنندگی نیلوفر قاسمی‌پور و با اجرای مهدی پر، پخش می‌شود.

برنامه «نشان افتخار»، با مرور زندگی و آثار نیکول فریدنی، عکاس برجسته ایرانی و از پیشگامان عکاسی طبیعت، پخش می شود.

این برنامه در هر قسمت با روایت زندگی و دستاورد‌های چهره‌های برجسته ایران، مخاطبان را با شخصیت‌هایی آشنا می‌کند که در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی نقش‌آفرین بوده‌اند.

در این قسمت، زندگی هنری نیکول فریدنی، عکاس و طبیعت‌نگار ایرانی ارمنی‌تبار، بررسی می‌شود، هنرمندی که نزدیک به نیم قرن از عمر خود را صرف ثبت زیبایی‌های طبیعی، آثار تاریخی و جلوه‌های زندگی مردم ایران کرد و به دلیل آثار ماندگارش، از او به‌عنوان یکی از پیشگامان عکاسی طبیعت ایران یاد می‌شود.

فریدنی که ۲۸ دی‌ ۱۳۱۴ در شیراز متولد شد، از نوجوانی به عکاسی علاقه‌مند شد و در ۱۴ سالگی، زمانی که در کرمان زندگی می‌کرد، این هنر را به‌صورت جدی دنبال کرد. او عکاسی را به شکل تجربی و خودآموز فراگرفت و با مطالعه منابع تخصصی، دانش خود را در این زمینه گسترش داد.

یکی از ویژگی‌های برجسته کارنامه این هنرمند، سفر‌های متعدد به مناطق مختلف ایران برای ثبت چشم‌انداز‌های طبیعی و کمتر دیده‌شده بود. آرشیو ارزشمند او از کویرها، جنگل‌ها، کوهستان‌ها و بنا‌های تاریخی، علاوه بر جنبه هنری، امروز بخشی از حافظه تصویری و مستند ایران به شمار می‌رود، تصاویری که بسیاری از آنها چشم‌انداز‌هایی را ثبت کرده‌اند که در گذر زمان دستخوش تغییر شده‌اند.

نیکول فریدنی در سال ۱۳۸۲ دکترای افتخاری عکاسی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد. از آثار منتشرشده او می‌توان به مجموعه‌هایی درباره طبیعت ایران، اصفهان، یزد و گیلان اشاره کرد. او همچنین با ثبت آداب و رسوم و شیوه زندگی مردم مناطق مختلف، آثاری ارزشمند در حوزه مردم‌نگاری تصویری به یادگار گذاشت.

برنامه «نشان افتخار» امروز ساعت ۱۲:۱۵ به تهیه‌کنندگی مژگان فرزین و با اجرای مهدی مجنونی پخش می‌شود.

مهلت ارسال آثار به چهارمین پویش «صباخوانی غزل‌های حافظ» با هدف ترویج صحیح‌خوانی اشعار حافظ و مشارکت بیشتر علاقه‌مندان در پاسداشت ادبیات فارسی، تا دهم آذرماه تمدید شد.

این پویش با هدف ترویج فرهنگ صحیح‌خوانی اشعار حافظ و پیوند بیشتر مردم با ادبیات فارسی برگزار می‌شود. در این دوره، علاقه‌مندان می‌توانند یکی از ۴۰ غزل منتخب حافظ را انتخاب و با صدای خود بخوانند.

در سه دوره گذشته، ۱۲۰ غزل از دیوان حافظ با صدای مردم ثبت و در قالب مجموعه‌های صوتی و تصویری گردآوری شده است که با افزوده شدن ۴۰ غزل دوره چهارم، این مجموعه به ۱۶۰ غزل خواهد رسید.

شرکت‌کنندگان پس از ثبت‌نام در تارنمای رادیو صبا به نشانی radiosaba.ir یا سامانه هدهد به نشانی hodhod.irib.ir، می‌توانند غزل موردنظر خود را انتخاب و اثرشان را ارسال کنند. همچنین فایل صوتی خوانش صحیح غزل‌ها با صدای زنده‌یاد استاد بهروز رضوی در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

آثار ارسالی در برنامه «صباخوانی» بررسی و داوری می‌شوند. دکتر محمدزاده، امیرحسین مدرس و استاد امیرهمایون یزدان‌پور، اعضای هیئت داوری این دوره هستند.