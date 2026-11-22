به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در برنامه تلویزیونی «منظر» صداوسیمای مرکز استان به بیان دیدگاه‌ها و تشریح موضوعات مرتبط با دریاچه ارومیه و مسائل مختلف برای مردم پرداخت.

استاندار آذربایجان غربی گفت: به حمدالله شرایط دریاچه ارومیه امسال مطلوب است و باید خداوند را برای بازگشت حیات به این پهنه آبی شاکر باشیم؛ حجم آب موجود در دریاچه ارومیه بیش از ۱۰ برابر مدت مشابه سال گذشته است که این موضوع یکی از شاخص‌های مهم بازگشت زندگی به دریاچه به‌شمار می‌رود.

رحمانی افزود: بازگشت پرندگان، آرتمیا و دیگر موجودات زنده به دریاچه ارومیه نشان می‌دهد که حیات به این پهنه آبی بازگشته است؛ هرچند هنوز به احیای کامل اکولوژیک نرسیده‌ایم، اما این روند را باید آغاز احیای دریاچه دانست.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه افزود: احیای تالاب‌ها، بهبود وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی و شرایط مطلوب سد‌ها از دیگر نشانه‌های امیدوارکننده امسال است که ضرورت تداوم برنامه‌های احیا را دوچندان می‌کند.

به گفته وی مهم‌ترین شرط احیای دریاچه ارومیه، ورود آب به پیکره آن است و اگر بتوانیم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم، دریاچه به‌خوبی نشانه‌های حیات و پویایی خود را نشان خواهد داد.

رحمانی ادامه داد: احیای دریاچه ارومیه تنها یک موضوع زیست‌محیطی نیست، بلکه با بازگشت حیات به آن، زندگی مردم منطقه، کشاورزی، گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی نیز رونق خواهد گرفت.

استاندار آذربایجان غربی گفت: برای دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و دستگاه‌های محیط زیست و منابع طبیعی، براساس مشکلات احصاشده و مأموریت‌های مشخص، برنامه‌های عملیاتی تدوین و در کارگروه ملی مصوب شده است.

رحمانی تاکید کرد: تمامی اقدامات در مسیر احیای دریاچه براساس برنامه‌های مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه دنبال می‌شود و هیچ اقدامی خارج از چارچوب مصوبات و برنامه‌های تعیین‌شده انجام نخواهد شد.