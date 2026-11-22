با اجرای طرح توقیف ساعتی خودرو‌های متخلف در شاهرود ۱۸ دستگاه خودروی دارای دو تخلف همزمان و هنجارشکن به پارکینگ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ علیرضا شائینی فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود گفت : طرح توقیف ساعتی خودرو‌های دارای دو تخلف همزمان برای متوقف کردن رانندگانی است که با رفتار ترافیکی خود، ایمنی و سلامت مردم را به خطر می‌اندازند به اجرا درآمده است.

وی از توقیف ۱۸ دستگاه خودروی متخلف خبر داد و افزود: اجرای این گونه طرح‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: پلیس راهور شهرستان به صورت محسوس و نامحسوس در ساعات مختلف شبانه روز در شبکه معابر شهری حضور دارد و با رانندگان متخلف که با رفتار‌های خود ایمنی و سلامت شهروندان را تهدید و انضباط ترافیک را برهم می‌زنند برابر مقررات و بدون اغماض برخورد صورت خواهد گرفت.