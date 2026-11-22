با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، موانع بهره‌مندی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از خدمات صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج برطرف و دسترسی برابر آنان به حمایت‌های درمانی این صندوق فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی شکایات مردمی درباره محرومیت بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از خدمات صندوق و وجود تبعیض، موضوع در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت.

بررسی‌ها نشان داد در سال ۱۴۰۴ تنها یک نفر از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از خدمات تصویربرداری هسته ای (PET Scan) این صندوق بهره‌مند شده بود.

با برگزاری جلسات با دستگاه‌های ذی‌ربط و صدور نامه‌های هشداری، تعداد بهره‌مندان به ۳۹۲ نفر افزایش یافت و مجموع کمک‌هزینه پرداختی به ۳۷ میلیارد و ۶۷۵ میلیون ریال رسید.

همچنین تعداد خدمات ارائه‌شده به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در مهرماه نسبت به ماه قبل ۱.۴ برابر و تعداد مراکز فعال پنج برابر افزایش یافت.