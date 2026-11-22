دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی درگذشت پروفسور مهدی گلشنی، استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیشکسوت شورای عالی انقلاب فرهنگی را به جامعه علمی و حوزوی کشور تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استاد خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پی درگذشت پروفسور مهدی گلشنی، استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیشکسوت شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن تسلیت این ضایعه به جامعه علمی و حوزوی کشور، از نقش ماندگار وی در پیوند علم و دین، وحدت حوزه و دانشگاه، اعتلای علوم پایه و تربیت نسل نخبگان کشور تجلیل کرد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

عروج عالم فرزانه، فیزیک‌دان نام‌آور، بنیان‌گذار فلسفه علم در ایران، استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیشکسوت شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرحوم پروفسور دکتر مهدی گلشنی (رضوان‌الله‌علیه)، در غروب سی‌ام آبان‌ماه، اندوهی عمیق بر جامعه علمی و حوزوی کشور نشاند.

اینجانب، به‌عنوان هم‌صحبت سالیان ایشان در گفت‌وگوی علم و دین و تحول علوم انسانی، سوگوار این فقدانم؛ به‌ویژه که سال گذشته در نکوداشت «گلشن دانایی» اصفهان از او تجلیل کردیم و در آستانه سی‌امین سالگرد گروه فلسفه علم شریف، چشم‌انتظار کلام نافذش در دوم آذرماه بودیم.

او که هم‌زمان از حوزه علمیه اصفهان و دانشگاه برکلی بهره برده بود، به عشق میهن به ایران بازگشت، پیش و پس از انقلاب در برابر مادی‌گرایی و علم‌زدگی ایستاد و در عمل مظهر وحدت حوزه و دانشگاه و هم‌فکر شهید مطهری و علامه جعفری بود. ترجمه مرجع «فیزیک هالیدی»، اعتلای دانشگاه صنعتی شریف و نقش‌آفرینی در تأسیس نخستین رشته دکتری فیزیک کشور، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و گروه فلسفه علم شریف از یادگار‌های ماندگار اوست.

میراث فکری استاد گلشنی، «پیوند حکمت، معرفت و علم توحیدی» و نقد مقاله‌محوری کاذب در مسیر علم نافع بود که جایزه بین‌المللی تمپلتون را نیز برایش به ارمغان آورد. پانزده سال مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ربع قرن حضور اثرگذار در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای راهبری آی‌اس‌سی، دفاع از مدارس سمپاد، پیشگامی در المپیادها، حمایت از احیای باشگاه دانش‌پژوهان جوان و همراهی با بنیاد ملی نخبگان، همواره مایه قوت قلب جوانان بود.

او دلداده امام خمینی قدس‌سره و رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه بود و دغدغه مرزشکنی علمی و صیانت از علوم پایه به‌عنوان «سرمایه» کشور را داشت. هرچند دفتر و کتابخانه‌اش در تهاجم هفدهم فروردین به دانشگاه شریف سوخت، بنای اندیشه‌اش پابرجاست؛ امروز نیز در پرتو پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی، در چارچوب «العلم سلطان» برای «خیزش علمی عمیق و شتابان» به سوی تمدن نوین اسلامی ـ ایرانی، مرام او سرمشق نخبگان ماست.

این ضایعه را به محضر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، خاندان‌های معزز گلشنی و نجفی و فرزندان آن مرحوم، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگستان علوم، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، حوزه‌های علمیه و جامعه نخبگانی در بنیاد ملی نخبگان، سمپاد و باشگاه دانش‌پژوهان جوان تسلیت عرض می‌کنم و برای آن استاد سفرکرده رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت دارم.

یادش جاودان، میراث فکری‌اش پویا و راه پرثمرش پررهرو باد.

عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی