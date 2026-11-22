۷۰ شرکت فناور در سیرجان، از دل ایده‌های دانشگاهی قطعات موردنیاز صنایع و معادن را می‌سازند و با تکیه بر دانش جوانان، مسیر اشتغال و خودکفایی را هموار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه صنعتی سیرجان از مجموعه‌های زیرمجموعه پارک علم و فناوری استان کرمان است که بستری برای شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان فراهم کرده است.

لوئیزا دهیادگاری، مدیر مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه صنعتی سیرجان، با اشاره به فعالیت ۷۰ شرکت فناور و استارتاپ در این مرکز گفت: این مجموعه تاکنون زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۱۰۰ نفر را فراهم کرده و ۶ طرح تحقیقاتی و صنعتی نیز با همکاری صنایع منطقه اجرا کرده است.

شرکت‌های مستقر در این مرکز با تکیه بر دانش و توان تخصصی نیروهای جوان، در تأمین قطعات موردنیاز صنایع و معادن و حرکت به سمت خودکفایی نقش‌آفرینی می‌کنند. مکانیزه‌سازی فرایندهای اداری و عملیاتی، تولید محصولات الکترونیکی، طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی، توسعه نرم‌افزارهای جدید مطابق با استانداردهای جهانی، ساخت قطعات فلزی و غیرفلزی دقیق صنعتی و مهندسی معکوس دانش‌بنیان از جمله زمینه‌های فعالیت این شرکت‌هاست.

مرکز رشد دانشگاه صنعتی سیرجان، با فراهم کردن زمینه ارتباط دانشکده‌های فنی با بخش‌های صنعتی و معدنی، الگویی از دانشگاه کارآفرین را دنبال می‌کند؛ الگویی که در آن ایده‌های علمی و تخصص جوانان به راهکارهایی برای رفع نیازهای واقعی صنعت تبدیل می‌شود.

دهیادگاری همچنین از برنامه این مرکز برای جذب و حمایت از ایده‌های نوآورانه و محصول‌محور اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانش‌آموختگان دانشگاه خبر داد و گفت: ایجاد هسته‌های فناور جدید از برنامه‌های پیش‌روی مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه صنعتی سیرجان است.

فعالیت این ۷۰ شرکت فناور نشان می‌دهد دانشگاه می‌تواند فراتر از آموزش و پژوهش، در تأمین نیاز صنایع و معادن، بومی‌سازی قطعات و ایجاد اشتغال پایدار نقش‌آفرین باشد؛ ظرفیتی که با حمایت از ایده‌های نو و توسعه همکاری‌های صنعتی، مسیر تبدیل دانش به محصول و ثروت را هموارتر می‌کند.