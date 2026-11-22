ملی پوشان فوتبال ساحلی ایران پس از پیروزی پرگل مقابل ویتنام و قطعی کردن صعود خود به مرحله بعدی رقابت‌ها، تمرین ریکاوری را برگزار کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شاگردان علی نادری پس از پیروزی ۱۰ بر ۲ مقابل ویتنام و قطعی کردن صعود خود از مرحله گروهی مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا، صبح امروز به وقت محلی تمرین ریکاوری را در سالن وزنه هتل محل اقامت خود پشت سر گذاشتند.

ملی‌پوشان فوتبال ساحلی ایران فردا در آخرین دیدار مرحله گروهی، از ساعت ۱۴ به وقت محلی (۱۰:۳۰ به وقت تهران) به مصاف تیم ملی لبنان خواهند رفت تا مرحله گروهی رقابت‌ها را به پایان برسانند.