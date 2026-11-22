دو قمی در اردوی تیم ملی فوتسال

علیرضا روحانی پور و محمدجواد سنگ‌تراشان، بازیکنان باشگاه دلسوختگان اهل‌بیت قم، برای حضور در اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال به فهرست ۲۱ نفره وحید شمسایی دعوت شدند.