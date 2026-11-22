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علیرضا روحانی پور و محمدجواد سنگتراشان، بازیکنان باشگاه دلسوختگان اهلبیت قم، برای حضور در اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتسال به فهرست ۲۱ نفره وحید شمسایی دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این دو بازیکن قمی در اردوی پیشرو حضور خواهند داشت تا زیر نظر سرمربی تیم ملی، تمرینات خود را آغاز کنند؛ این اردو از تاریخ ۶ آذرماه در مرکز ملی فوتبال برگزار میشود.
قرار است بازیکنان دعوت شده در این دوره، تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر در مرکز ملی فوتبال پیگیری کنند تا آمادگی لازم را برای رقابتهای پیش رو کسب نمایند.