استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی اظهار کرد: باید با مدیریت و کاهش مصرف، از توقف فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمدعلی طالبی در یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع "بررسی راهکارهای کاهش آمار ناترازی گاز بر‌ محیط کسب و کار": گفت: سهم مصرف گاز در بخش تولید این استان، در مقایسه با بخش خانگی قابل توجه است؛ ازاین‌رو تلاش می‌کنیم تأمین گاز خانوارها را در تقابل با تداوم فعالیت واحدهای تولیدی قرار ندهیم

وی افزود:تمام تلاش ما بر این است که با مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف گاز در سراسر استان، از بروز قطعی گاز در مناطق شرقی جلوگیری کنیم.