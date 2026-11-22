نقض‌های مکرر توافق آتش‌بس در نوار غزه دیگر به بمباران و تیراندازی محدود نمی‌شود؛ بلکه به عملیات زمینی و تخریب خانه‌ها و ساختمان‌های مسکونی گسترش یافته است؛ صحنه‌ای که بار دیگر یادآور ویرانی‌ها و آوارگی‌هایی است که در طول جنگ ادامه داشته‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از غزه؛ در تازه‌ترین مورد، مناطق مرکزی نوار غزه شاهد تشدید حملات نظامی بود. خودرو‌های نظامی صهیونیستی در غرب از آنچه خط زرد خوانده می‌شود، پیشروی کردند و بخش‌هایی از خیابان صلاح‌الدین را که شمال و جنوب نوار غزه را به هم وصل می‌کند، بستند. در پی این اقدام، خانواده‌هایی از اردوگاه‌های النصیرات، البریج و المغازی بار دیگر آواره شدند.

پیامد این حملات فقط خسارت‌های مادی نبود؛ شماری نیز شهید و زخمی شدند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در ساعات اخیر پیکر ۹ شهید به بیمارستان‌ها منتقل شده است. به این ترتیب، شمار شهدای حملات از زمان امضای توافق آتش‌بس به ۱۶۷۱ نفر رسیده است.

اشغالگران روزبه‌روز فرصت بازگشت هزاران آواره به خانه‌هایشان را از بین می‌برند؛ آن هم در شرایطی که امید‌ها به بهبود اوضاع و بازسازی کاهش یافته است. ساکنان همچنان میان خطر آوارگی دوباره و نبودِ هرگونه تضمین واقعی برای پایان دادن به رنج‌هایشان گرفتارند.