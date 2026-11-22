مرکز آمار اعلام کرد: شاخص قیمت کل تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۵ با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲۰.۹ درصدی، نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از دو برابر شد؛ این در حالی است که تورم فصلی تولیدکننده با کاهش ۵.۹ واحد درصدی به ۲۲.۴ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز آمار ایران؛ در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۲.۴ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۸.۳ درصد)، ۵.۹ واحد درصد کاهش داشته است.

در فصل تابستان ۱۴۰۵، شاخص قیمت کل تولیدکننده ۷۵۱.۶ می­باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۲.۴ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۲۰.۹ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۸۷.۳ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۲.۴ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۸.۳ درصد)، ۵.۹ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل، ۲۲.۴ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ۲۸.۰ درصد مربوط به بخش "صنعت" و کم­ترین تورم فصلی با ۷.۳ درصد مربوط به بخش"کشاورزی" می‌باشد.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۲۰.۹ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۹۸.۹ درصد)، ۲۲.۱ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۱۲۰.۹ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۴۷.۳ درصد مربوط به بخش "صنعت" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ۶۷.۵ درصد مربوط به بخش "خدمات" می­باشد.

افزایش تورم سالانه

در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصـد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۸۷.۳ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۶.۷ درصد)، ۲۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در چهـــارفصل منتهی به فصـل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سـال قبل، ۸۷.۳ درصد افزایش دارد. در این فصل در بین بخش‌های اصلی بیش‌ترین تورم سالانه با ۱۰۸.۸ درصد مربوط به بخش "کشاورزی" و کم­ترین تورم سالانه با ۵۵.۹ درصد مربوط به بخش "خدمات" می­باشد.

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