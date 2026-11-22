معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تصمیم دولت برای انتقال یارانه اوره از پتروشیمی‌ها به مصرف‌کننده نهایی گفت: این یارانه باید به کشاورزان پرداخت شود؛ با این حال، ابهام در سازوکار تخصیص و پرداخت آن همچنان در دست پیگیری است.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نشست با تولیدکنندگان و واردکنندگان کود، درباره افزایش قیمت نهاده‌های کودی گفت: بخشی از کود‌های فسفاته و پتاسه که پیش‌تر با ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی تأمین می‌شد، پس از حذف این ارز با ارز حدود ۱۵۰ هزار تومانی و در مقطعی با نرخ نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان تأمین شد؛ بنابراین افزایش چندبرابری قیمت این محصولات، تا حد زیادی ناشی از تغییر نرخ ارز بوده است.

او افزود: در کنار حذف ارز ترجیحی، قیمت جهانی کود نیز حدود ۳۰ درصد افزایش یافت و بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و کرایه نیز بر قیمت نهایی اثر گذاشت. مجموع این عوامل موجب شد قیمت برخی کود‌ها در مدت کوتاهی افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ موضوعی که می‌تواند بر میزان خرید کود از سوی کشاورزان و در نهایت عملکرد تولید اثر بگذارد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره قیمت کود اوره نیز گفت: بر اساس مصوبه سال‌های گذشته، مقرر شده بود قیمت اوره به‌تدریج افزایش یابد و در سال پایانی برنامه به قیمت‌های بورس نزدیک شود. بر همین اساس، امسال قیمت یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان اعلام شد؛ هرچند در ادامه، مصوبه جدیدی ابلاغ شد که عرضه اوره را با نرخ بورس پیش‌بینی می‌کرد.

آنجفی ادامه داد: با احتساب هزینه‌های جانبی، قیمت تمام‌شده هر کیسه یا محموله اوره حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شد. بر اساس تصمیم دولت، یارانه‌ای که پیش‌تر به پتروشیمی‌ها پرداخت می‌شد، باید به مصرف‌کننده نهایی، یعنی کشاورز، اختصاص یابد.

او با اشاره به ابهام‌های موجود در شیوه پرداخت یارانه گفت: در مصوبه دولت، پرداخت یارانه از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پیش‌بینی شده است؛ در حالی که در تخصیص اعتبارات، سازمان برنامه و بودجه نیز سازوکار دیگری را مطرح کرده است. این تعارض در مکاتبات انجام‌شده مورد پیگیری قرار گرفته تا یارانه در نهایت به مصرف‌کننده واقعی برسد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: مسئله اصلی، اختلاف میان اشخاص یا شرکت‌ها نیست؛ هدف، تأمین کود مورد نیاز برای افزایش تولید و بهره‌وری در بخش کشاورزی است. چه شرکت دولتی و چه بخش خصوصی در این مسیر نقش داشته باشند، باید نتیجه نهایی به تأمین به‌موقع و مناسب کود برای کشاورزان منجر شود.

مجید آنجفی با بیان اینکه تغذیه گیاهان در سال‌های گذشته متناسب با نیاز واقعی کشور تأمین نشده است، گفت: در تمام دهه‌های گذشته، در زمینه تغذیه گیاهان و تأمین نیاز خاک‌های کشور با عقب‌ماندگی مواجه بوده‌ایم. سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کود در کشور تأمین شد، در حالی که بر اساس برآورد‌های جدید، نیاز سالانه کشور بیش از سه میلیون تن است.

او افزود: در سال پیش از آن نیز میزان تأمین کود حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن بود؛ بنابراین در برخی سال‌ها تنها حدود ۵۰ درصد نیاز واقعی خاک و گیاهان زراعی کشور تأمین شده است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با انتقاد از مبنای محاسبه نیاز کودی کشور اظهار کرد: اگر نیاز کود بر اساس عملکرد متوسط محاسبه شود، عملاً به ادامه وضع موجود رضایت داده‌ایم؛ در حالی که هدف باید افزایش عملکرد و استفاده از ظرفیت واقعی تولید باشد. مزارع نمونه کشور نیز معمولاً بیش از ارقام متعارف کود مصرف می‌کنند، با این حال میزان مصرف در ایران همچنان با استاندارد‌های جهانی و کشور‌های توسعه‌یافته فاصله دارد.

مجید آنجفی تأکید کرد: مراکز تحقیقاتی و برنامه‌ریزان بخش کشاورزی مقصر اصلی این وضعیت نیستند، بلکه ساختار تأمین کود در سال‌های گذشته بیش از اندازه به یارانه و ارز دولتی وابسته بوده است. برای افزایش بهره‌وری، باید از این وابستگی عبور کرد و نظام تأمین و توزیع کود را بر اساس نیاز واقعی تولید سامان داد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایط عادی، اعتبارات بیشتر و آزادی عمل بالاتر می‌توانست سرعت اجرای برنامه‌ها را افزایش دهد، اما محدودیت‌های اعتباری و شرایط خاص کشور، تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها را دشوار کرده است. با وجود این، ساماندهی نظام یارانه کود و رساندن حمایت‌ها به کشاورز به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی، همچنان باید با جدیت دنبال شود.