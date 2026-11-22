سرپرست بهزیستی خراسان جنوبی از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با شرکت زغال‌سنگ طبس با هدف استفاده از ظرفیت‌های مسئولیت اجتماعی این مجموعه صنعتی برای حمایت از مددجویان و اقشار نیازمند خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سرپرست بهزیستی خراسان جنوبی در حاشیه برگزاری جلسه شورای مشارکت‌های مردمی بهزیستی شهرستان طبس گفت: این شورا با هدف ایجاد تعامل و هم‌افزایی میان مددجویان، خیران، سازمان‌های مردم‌نهاد، صنایع و دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی برای رفع نیاز‌های جامعه هدف تشکیل شده است.

زال افزود: در همین راستا و با هدف بهره گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع، تفاهم‌نامه‌ای با شرکت زغال‌سنگ طبس منعقد می‌شود تا زمینه حمایت بیشتر از مددجویان نیازمند فراهم شود.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه برای نخستین‌بار در مجموعه بهزیستی خراسان جنوبی منعقد می‌شود، گفت: بر اساس این همکاری، تعدادی از مددجویان واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کم بهره از طریق صندوق‌های همکار شرکت زغال سنگ معرفی خواهند شد.

سرپرست بهزیستی خراسان جنوبی تأمین نیاز‌های معیشتی و کمک به ساخت مسکن مددجویان را از مهم‌ترین محور‌های پیش بینی‌شده در این تفاهم نامه عنوان کرد.

زال با تأکید بر سیاست بهزیستی در استفاده از ظرفیت‌های بومی هر منطقه برای حمایت از جامعه هدف همان منطقه گفت: آمار و جزئیات افراد بهره‌مند از این طرح پس از شناسایی و معرفی مددجویان واجد شرایط و مشخص شدن میزان اثربخشی این همکاری اعلام خواهد شد.