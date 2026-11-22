مسابقه «صفر بیست و یک»، مجموعه «اسباب زحمت»، فیلم «خداحافظ رفیق» و پویانمایی «هشت پانورد‌ها» خبر‌های کوتاه امروز است.

خبر‌های رسانه، یکشنبه اول آذر

خبر‌های رسانه، یکشنبه اول آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «صفر بیست و یک، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹ از رادیو تهران پخش می‌شود.

سنجش اطلاعات عمومی شرکت کنندگان موضوع این مسابقه تلفنی است.

شبکه تماشا «اسباب زحمت» را هر روز ساعت ۱۷ پخش می کند.

این مجموعه قصه چند کارگر باربری است که هر بار با ورود به خانه‌ها و مکان‌های مختلف درگیر اتفاقاتی غیرمنتظره می‌شوند.

«خداحافظ رفیق» ساعت ۲۴:۰۰ امشب از شبکه افق پخش می‌شود.

این فیلم داستان زندگی یک جانباز شیمیایی است که به تنهایی با بیماری خود دست و پنجه نرم می‌کند.

شبکه پویا «هشت پانورد‌ها» را هر روز ساعت ۱۳:۴۵ دقیقه پخش می‌کند.

این پویانمایی داستان گروهی از حیوانات است که با استفاده از زیردریایی‌های پیشرفته خود در اقیانوس‌ها کاوش می‌کنند.