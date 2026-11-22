بورس کالای ایران در نخستین روز آذر ۱۴۰۵، بیش از یک میلیون تن محصولات زنجیره آهن و فولاد شامل کنسانتره، گندله، سنگ‌آهن کلوخه و دانه‌بندی و آهن اسفنجی را عرضه کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، براساس اطلاعیه عرضه بورس کالا، یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵، در مجموع یک میلیون و ۲۴ هزار و ۷۵۰ تن محصولات زنجیره آهن و فولاد در تالار صنعتی و معدنی عرضه شد.

در این معاملات، ۶۲۶ هزار و ۲۵۰ تن گندله سنگ‌آهن با قیمت پایه ۲۰۹ هزار و ۵۶۰ ریال و ۲۶۵ هزار تن کنسانتره سنگ‌آهن با قیمت پایه ۱۴۶ هزار و ۷۰۶ ریال روی تابلو رفت.

همچنین ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی با قیمت پایه ۴۳۳ هزار و ۳۹۴ ریال عرضه شد.

در بخش سنگ‌آهن خام نیز ۲۰ هزار تن سنگ‌آهن کلوخه با قیمت پایه ۵۴ هزار و ۷۴۸ ریال و ۱۰ هزار تن سنگ‌آهن دانه‌بندی با قیمت پایه ۸۵ هزار و ۵۰۰ ریال در بورس کالا عرضه شد.