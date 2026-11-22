به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عباس عاشوری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: ۳ پرنده از گونه نادر و به شدت در معرض خطر انقراض خروس کولی ابروسفید برای نخستین بار در پناهگاه حیات وحش سلکه صومعه سرا در محدوده تالاب بین‌المللی انزلی مشاهده شد.

وی افزود: پدرام خلیلی طبیعت دوست گیلانی تصاویر این پرندگان را با دوربین عکاسی ثبت کرده است.

وی با اشاره به اهمیت جهانی این گونه نادر افزود: خروس کولی ابروسفید با نام علمی «Vanellus gregarious» از پرندگان بسیار کمیاب جهان است که بر اساس طبقه‌بندی اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده «به‌شدت در معرض خطر انقراض» (Critically Endangered) قرار دارد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی گیلان ادامه داد: بر اساس ارزیابی سال ۲۰۱۸ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، جمعیت جهانی این گونه حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار قطعه برآورد شده که از این تعداد، حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ قطعه پرنده بالغ بوده‌اند.