به گفته معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، سالانه بیش از ۲۴ هزار تن گوشت مرغ، ۲۱ هزار و ۵۲۰ تن گوشت قرمز، یک‌هزار و ۶۰۰ تن تخم‌مرغ و ۷۶ هزار و ۴۱۰ تن شیر در استان تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، مهدی شکاری با تشریح وضعیت جمعیت دامی استان گفت: خراسان شمالی دارای حدود ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار رأس دام سبک و ۶۳ هزار و ۹۸۱ رأس دام سنگین است و همچنین ۲ هزار و ۶۱۲ نفر شتر و یک‌هزار و ۷۱۲ سر اسب در استان وجود دارد که نشان‌دهنده تنوع ظرفیت‌های دامپروری منطقه است.

وی با اشاره به میزان تولیدات دامی استان افزود: سالانه ۲۱ هزار و ۵۲۰ تن گوشت قرمز، بیش از ۲۴ هزار تن گوشت مرغ، یک‌هزار و ۶۰۰ تن تخم‌مرغ و ۷۶ هزار و ۴۱۰ تن شیر در خراسان شمالی تولید می‌شود که بخش مهمی از نیاز بازار و زنجیره تأمین محصولات پروتئینی را پوشش می‌دهد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی همچنین از رشد چشمگیر تولید عسل در استان خبر داد و گفت: میزان تولید عسل به نزدیک ۲ هزار تن رسیده است و در کنار آن، محصولات ارزشمند دیگری همچون ژل رویال نیز در صنعت زنبورداری استان تولید می‌شود.

شکاری در ادامه به جایگاه استان در صنعت نوغانداری اشاره کرد و افزود: خراسان شمالی با تولید ۲۷۹ تن پیله تر ابریشم، رتبه سوم کشور را در این محصول به خود اختصاص داده است.

وی در پایان، تنوع جمعیت دامی و میزان تولید محصولات دامی را بیانگر ظرفیت‌های مهم اقتصادی و اشتغال‌زایی این بخش دانست و بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان و توسعه فعالیت‌های دامپروری و زنبورداری در استان تأکید کرد.