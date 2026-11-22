به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده سپاه ناحیه لنگرود گفت: به مناسبت هفته بسیج، طرح معاینه رایگان پزشکان متخصص و عمومی در منطقه لیل بخش اطاقور از توابع شهرستان لنگرود با مشارکت ۲۵ نفر از نیرو‌های بسیج سازندگی، جمعیت هلال‌احمر، بسیج جامعه پزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان اجرا شد.

سرهنگ علی مهدی‌پور با اشاره به همکاری اداره آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان بخش اطاقور، افزود: در این اردوی جهادی، ۱۲۰ نفر از اهالی منطقه خدمات رایگان پزشکی و درمانی دریافت کردند و ۱۵۰ میلیون تومان داروی رایگان هم بین بیماران توزیع شد.

وی ضمن قدردانی از همه عوامل اجرای این طرح، گفت: خدمت به مردم، به ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، جلوه‌ای ارزشمند از روحیه بسیجی، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.