هفته سیزدهم فوتبال لیگ دسته سوم لیگای اسپانیا موسوم به پریمرا با برتی تیم پونفرادینا همراه با بازی امیر عابدزاده دروازه بان ایرانی ادامه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین دیدار هفته تیم پونفرادینا در خانه ۲ - ۱ از سد تیم اکسترامادورا گذشت. امیر عابدزاده دروازه بان ایرانی در این دیدار برای تیم پونفرادینا به میدان رفت. عابدزاده این فصل فقط در ۲ دیدار لیگ و جام حذفی به میدان رفته است.

در جدول لیگ دسته سوم اسپانیا تیم لوخو با ۳۱ امتیاز در صدر قرار گرفته است و تیم‌های لوگرونیس با ۲۴، پونته ودرا با ۲۱ و میراندس با ۲۰ امتیاز دوم تا چهارم هستند. تیم پونفرادینا با ۱۸ امتیاز به رده دهم صعود کرد.