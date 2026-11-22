به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت مرحوم خجسته، دایی محترم مقام معظم رهبری را تسلیت گفت.



متن پیام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم



انا لله و انا الیه راجعون



محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)



خبر ارتحال مرحوم مغفور حاج جواد خجسته باقرزاده، دایی مکرم حضرتعالی و از مبارزان دوران نهضت اسلامی، موجب تأثر و تأسف عمیق اینجانب گردید.



بی‌تردید مجاهدت‌ها و مبارزات آن فقید سعید در مسیر نهضت اسلامی و علیه رژیم ستم‌شاهی پهلوی، در خاطر ملت ایران ماندگار خواهد بود.



اینجانب این مصیبت را به محضر شریف حضرتعالی و بیت محترم تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت واسعه الهی، مغفرت، علو درجات و حشر با صلحا و اولیا، و برای حضرتعالی و سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.