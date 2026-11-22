ورود ۵۰۰ هزار قطعه تخم چشمزده ماهی به مزارع پرورش ماهی لرستان
مدیرکل شیلات لرستان از ورود ۵۰۰ هزار قطعه تخم چشمزده ماهی به مزارع پرورش ماهیان سردآبی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛کیارش بیرانوند گفت:در اجرای نظارت بر فرآیند تأمین و ورود نهادههای اولیه تولید و رعایت استانداردهای فنی و تخصصی در مزارع پرورش ماهیان سردآبی، ۵۰۰ هزار قطعه تخم چشمزده، به مزرعه پرورش ماهی روستای سراب پاپی شهرستان سلسله وارد شد.
مدیرکل شیلات لرستان افزود: این اقدام با هدف رعایت کار فنی و تخصصی، حفظ کیفیت تخمهای چشمزده و فراهمسازی شرایط مناسب برای انتقال و ادامه مراحل پرورش انجام شد.
بیرانوند بیان کرد: نظارت مستمر کارشناسان شیلات بر مراحل ورود و جابهجایی نهادههای زیستی، نقش مهمی در کاهش تلفات، حفظ سرمایه تولیدکنندگان و ارتقای بهرهوری در صنعت آبزیپروری استان دارد.