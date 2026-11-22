

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛کیارش بیرانوند گفت:در اجرای نظارت بر فرآیند تأمین و ورود نهاده‌های اولیه تولید و رعایت استانداردهای فنی و تخصصی در مزارع پرورش ماهیان سردآبی، ۵۰۰ هزار قطعه تخم چشم‌زده، به مزرعه پرورش ماهی روستای سراب پاپی شهرستان سلسله وارد شد.

مدیرکل شیلات لرستان افزود: این اقدام با هدف رعایت کار فنی و تخصصی، حفظ کیفیت تخم‌های چشم‌زده و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای انتقال و ادامه مراحل پرورش انجام شد.

بیرانوند بیان کرد: نظارت مستمر کارشناسان شیلات بر مراحل ورود و جابه‌جایی نهاده‌های زیستی، نقش مهمی در کاهش تلفات، حفظ سرمایه تولیدکنندگان و ارتقای بهره‌وری در صنعت آبزی‌پروری استان دارد.