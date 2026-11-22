به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیت‌الله نجم‌الدین مروجی طبسی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در این مراسم با اشاره به تبلیغات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه اعتقادات و مذهب اهل‌بیت (ع) گفت: این تلاش‌ها با شکست روبه‌رو شده است؛ زیرا این مذهب ریشه‌دار است و مرزبانان آن وظیفه‌شناس هستند.

وی با تأکید بر ضرورت مقاومت در برابر دشمنان افزود: آیت‌الله وحید خراسانی نسبت به حفظ نظام اسلامی حساسیت ویژه‌ای داشت و بر ضرورت پاسداری از آن تأکید می‌کرد.

حاضران در این مراسم نیز در سوگ ارتحال این مرجع تقلید به عزاداری پرداختند.

آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی اول فروردین ۱۳۰۰ در نیشابور متولد شد و تحصیلات حوزوی را در مشهد آغاز کرد.

وی سپس برای ادامه تحصیل به نجف رفت و از محضر استادانی همچون آیات عظام ابوالقاسم خویی، محسن حکیم و عبدالهادی شیرازی بهره برد.

این مرجع تقلید در سال ۱۳۴۹ به ایران بازگشت و در قم به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و شاگردان بسیاری تربیت کرد.

آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی ۲۶ آبان دار فانی را وداع گفت و پیکرش روز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ در مشهد در جوار مرقد مطهر حضرت امام رضا (ع) به خاک سپرده شد.