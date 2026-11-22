به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامهرمز گفت: این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و فراهم کردن زمینه دسترسی علاقه‌مندان به منابع مطالعاتی متنوع در سالن نمایشگاهی این اداره بر پا شده است.

زهره عباس زاده افزود: در این نمایشگاه سه هزار عنوان کتاب در موضوعات کودک و نوجوان، علمی، آموزشی، فرهنگی و فکری، در کنار بازی‌های فکری با تخفیف ویژه به علاقمندان به کتاب و کتابخوانی عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: علاقمندان می‌توانند تا دوازدهم آذر در دو نوبت صبح از ساعت ۸ تا ۱۳ و عصر از ساعت ۱۷ تا ۲۲ از این نمایشگاه بازدید و کتاب‌های مورد علاقه خود را تهیه کنند.