زائران ایرانی همچنان معاف از هزینه های زیارتی در عراق

وزارت گردشگری و آثار باستانی عراق پس از رایزنی با سفارت ایران در بغداد، اعلام کرد که زائران ایرانی و لبنانی همچنان براساس اصل رفتار متقابل، از پرداخت هزینه‌های مربوط به سفر‌های زیارتی معاف خواهند بود.