پخش زنده
امروز: -
وزارت گردشگری و آثار باستانی عراق پس از رایزنی با سفارت ایران در بغداد، اعلام کرد که زائران ایرانی و لبنانی همچنان براساس اصل رفتار متقابل، از پرداخت هزینههای مربوط به سفرهای زیارتی معاف خواهند بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ این وزارتخانه همچنین در توضیح اظهارات اخیر وزیر درباره «گذرنامه خادم» تأکید کرد که بر اساس اعلام طرف ایرانی، این گذرنامه صرفاً برای اتباع افغانستان و پاکستان مقیم ایران، با هدف ساماندهی تردد آنان در ایام اربعین و بهصورت رایگان صادر میشود.
وزارت گردشگری عراق افزود، موضوع دریافت هزینه از اتباع ۴۴ کشور که اصل رفتار متقابل را رعایت نمیکنند، در دست بازنگری است.