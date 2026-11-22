مستندساز رادیوآبادان با مستند میراث در بیست و سومین اجلاس تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی و کسب عنوان برگزیده برتر خوش درخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سهیلا ره گشای از تهیه کنندگان رادیو در شبکه آبادان با مستند میراث در بیست و سومین اجلاس تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی (ع) در ارومیه عنوان برگزیده برتر را از آن خود کرد.

این مستند با نگاهی به نوحه لبالب مرحوم ناخدا عباس دریانورد و تاثیر آن در روند زندگی و مداحی خانواده آبادانی سیاوش پوری در مدت ۲۰ دقیقه در رادیو آبادان تولید شده است.

در دویست و بیست و ششمین شب از اجتماعات شبانه مردم مبعوث خرمشهر در کنار مسجد جامع این شهر از سهیلا ره گشای تهیه کننده مستند رادیویی فاخر میراث برگزیده برتر بیست و سومین اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی (ع) تجلیل شد.

در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، مردم، امام جمعه، فرماندار، فرمانده سپاه خرمشهر و مدیرکل صداوسیمای آبادان حضور داشتند.

بیست و سومین اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی پنجشنبه شب با تجلیل از پیرغلامان حسینی و با حضور پیمان جبلی، رئیس صدا و سیما در ارومیه به کار خود پایان داد.

این مراسم با حضور چهره‌های فرهنگی، مذهبی و اجرایی استانی و کشوری و جمعی از پیرغلامان و خادمان حسینی از سراسر کشور و ۱۰ کشور خارجی برگزار و در آن از مقام و جایگاه خادمان و پیرغلامان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تجلیل شد.

بیست و سومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی از ۲۶ آبان‌ماه به میزبانی ارومیه آغاز شده بود و برنامه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی و تخصصی در طول برگزاری این اجلاس اجرا شد.

برگزاری روضه‌های خانگی، آزادی زندانیان نیازمند، کارگاه‌های تخصصی، اجلاسیه بانوان، تجلیل از خادمان حسینی، مادحین و پیرغلامان کشور وحضور در تجمع شبانه بخشی از برنامه‌های این اجلاس سه روزه در ارومیه بود.

این اجلاس با محوریت ترویج فرهنگ عاشورا، تکریم پیرغلامان و خادمان حسینی و پاسداشت سنت روضه‌خوانی و مداحی برگزار شده است.