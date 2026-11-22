به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام حاج علی باغستانی استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم با اشاره به حضور زنان در اجتماعات و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی گفت: زنان مسلمان با الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا (س)، حضرت زینب (س) و دیگر زنان مجاهد تاریخ، بر حفظ کرامت انسانی، دفاع از ارزش‌های دینی و پایبندی به آرمان‌های شهدا تأکید دارند.

وی افزود: در نگاه اسلامی، تعالی زن در پیوند ایمان، علم، خانواده، مسئولیت اجتماعی و حضور در عرصه‌های مختلف معنا پیدا می‌کند.

بانوان کاشانی در بیانیه پایانی، بر تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و بیعت با رهبر جوان و نیز پاسداری از حیا، عفاف و هویت زن مسلمان ایرانی، تحکیم بنیان خانواده و تربیت نسل مؤمن و آگاه تأکید کردند.

در این مراسم از ۱۴ خانواده شهدای اقتدار تجلیل شد.