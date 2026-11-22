به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی تیبا در محور شاهین دژ ـ میاندوآب (روستای پاره سفلی) اعلام شد.

محبوبی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات احمدآباد شهرستان شاهین‌دژ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.