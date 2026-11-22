اسامی نمایندگان ایران برای حضور در مسابقات جهانی کوراش به یمزبانی ازبکستان در دو بخش مردان و زنان اعلام شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی مسابقات جهانی کوراش (WSP ۲۰۲۶) در دو بخش مردان و زنان، ۱۰ تا ۱۳ آذرماه به میزبانی ازبکستان برگزار می‌شود. ۱۲۸ ورزشکار برتر از چهار قاره جهان در ۱۶ وزن شامل هشت وزن مردان و هشت وزن زنان در این رویداد شرکت می‌کنند.

۱۵ کوراش‌کار ایران بر اساس فهرست رده بندی اعلام‌شده، جواز حضور در این مسابقات را به دست آورده‌اند که اسامی آنان بدین شرح است:

بخش زنان:

· وزن ۴۸- کیلوگرم: زهرا باغچقی

· وزن ۵۲- کیلوگرم: لیلا سیاه‌وشی

· وزن ۵۷- کیلوگرم: ستایش جلال‌الدین

· وزن ۶۳- کیلوگرم: پردیس عیدی‌وندی

· وزن ۷۰- کیلوگرم: سارگل امیدوندچالی

· وزن ۸۷- کیلوگرم: سمانه خجسته

· وزن ۸۷+ کیلوگرم: شینا شیرنژاد امامقلی

ذخیره:

· وزن ۷۸- کیلوگرم: روژینا طیبی‌کرمانی

بخش مردان:

· وزن ۶۰- کیلوگرم: ابوالفضل آشفته توپکانلو

· وزن ۶۶- کیلوگرم: حمید چادرنشین

· وزن ۷۳- کیلوگرم: سهراب رخشان

· وزن ۸۱- کیلوگرم: رضا احمدزاده

· وزن ۱۰۰- کیلوگرم: بهزاد اعتمادی

· وزن ۱۲۰- کیلوگرم: مسعود قوی‌بازو

· وزن ۱۲۰+ کیلوگرم: محمدرضا وحدانی

هدایت فنی تیم ملی کوراش ایران در این رقابت‌ها بر عهده الیاس علی‌اکبری و فاطمه برمکی است و احمد خسرویار نیز به‌عنوان سرپرست، تیم اعزامی کشورمان را همراهی می‌کند.