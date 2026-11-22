یادواره ۸۹ شهید اقشار شهرستان مهریز در قالب اجتماع مردمی و با هدف ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و انتقال آرمان‌های شهدا به نسل جوان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه به ویژه میان نسل جوان تأکید کرد.

سرهنگ طباطبایی، با اشاره به نقش شهدا در حفظ امنیت، عزت و استقلال کشور، برگزاری یادواره‌های شهدا را فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های دفاع مقدس، آشنایی نسل جدید با سیره شهدا و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و خدمت در جامعه دانست.

در حاشیه این اجتماع مردمی، شب شعر مقاومت نیز برگزار شد و شاعران با قرائت اشعار در موضوع ایثار، شهادت و مقاومت، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.