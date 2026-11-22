واژگونی خودرو سواری پژو در جاده تربت‌جام به فریمان، سه کشته بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام گفت: واژگونی خودرو سواری پژو در جاده تربت‌جام به فریمان که شنبه‌شب رخ داد منجر به جان باختن سه تبعه افغانستانی و همچنین مجروحیت چهار نفر دیگر شد.

علی محمدزاده افزود: نخستین تماس مبنی بر وقوع واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو در محور تربت جام به فریمان نرسیده به سه راهی رخنه گل، حوالی ساعت ۱۹ و ۳۶ دقیقه دیشب به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ تربت جام اعلام شد.

مسئول روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام ادامه داد: ۱۰ سرنشین خودرو از اتباع افغانستان بودند که از این تعداد چهار نفر پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی و تثبیت وضعیت، از سوی کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان حضرت زهرا (س) فریمان منتقل شدند.

محمدزاده گفت: راننده ایرانی خودرو واژگون شده به همراه ۲ نفر از سرنشینان افغانستانی در این حادثه جان باختند.

به گفته منابع محلی در این حادثه سه نفر از مسافران افغانستانی متواری شدند.