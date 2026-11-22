دانشگاه آزاد اسلامی زمان‌بندی برگزاری کلاس‌ها و امتحانات پایان‌ترم دانشجویان ورودی جدید مقاطع کارشناسی و کاردانی سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: کلاس‌های نیمسال اول دانشجویان ورودی جدید از ۷ آذر آغاز می‌شود و تا ۲۴ دی ادامه خواهد داشت.

کلاس‌ها از ۷ آذر تا ۱۱ دی به‌صورت حضوری برگزار می‌شوند و از ۱۲ تا ۲۴ دی نیز آموزش به شکل مجازی ادامه خواهد یافت.

بر اساس این برنامه، امتحانات پایان‌ترم دانشجویان حداکثر تا ۸ بهمن برگزار می‌شود.

همچنین برای هر درس، دو جلسه آموزشی در هفته در سامانه معیار تعریف خواهد شد که یکی از این جلسات می‌تواند به‌صورت مجازی برگزار شود.

برگزاری حضوری کلاس‌های دروس عملی و بخش عملی دروس نظری ـ عملی و تکمیل ۱۶ جلسه آموزشی به‌صورت حضوری الزامی است.

برگزاری مجازی کلاس‌های دانشجویان ورودی جدید در فاصله ۱۲ تا ۲۴ دی با توجه به برگزاری امتحانات پایان‌ترم دانشجویان ورودی قدیم دانشگاه آزاد در این بازه زمانی در نظر گرفته شده است.

همچنین انتخاب واحد نیمسال دوم (ترم بهمن) دانشجویان ورودی جدید سال ۱۴۰۵ از ۱۰ تا ۱۵ بهمن انجام می‌شود و جزئیات آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.