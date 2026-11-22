

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت سعید باقرپسند از باشگاه گل گهر سیرجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۶ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۱۶ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمد لطفی از باشگاه شهرداری بندرعباس، این باشگاه به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰۰ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت احمد شفیعی‌فرد از باشگاه بهشتی سازه (فوتسال) این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۹۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۶ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.