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کمیته وضعیت فوتبال آرای خود را درباره پروندههای مختلف صادر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای صادره به شرح زیر است:
*در پی شکایت سعید باقرپسند از باشگاه گل گهر سیرجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۶ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۱۶ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
*در پرونده شکایت محمد لطفی از باشگاه شهرداری بندرعباس، این باشگاه به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰۰ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
*با توجه به شکایت احمد شفیعیفرد از باشگاه بهشتی سازه (فوتسال) این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۹۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۶ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.