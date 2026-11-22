



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ناکافی بودن اعتبار فعلی کالابرگ در برابر تورم و گرانی کالاها، تصریح کرد: اعتبار کالابرگ باید متناسب با قیمت واقعی اقلام اساسی افزایش یابد تا دهک‌های پایین درآمدی بیشترین بهره را از این سیاست ببرند.

وی، همچنین با تأکید بر لزوم ارزیابی مجدد و دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار به‌روزرسانی دهک‌بندی‌ها شد تا حمایت‌های دولتی به دست افراد واجد شرایط واقعی برسد.

نماینده مردم جهرم و خفر در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات کمیسیون عمران برای رفع موانع زنجیره تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و انتقال سریع آن‌ها از طریق شبکه‌های ریلی و جاده‌ای به‌طور جدی دنبال می‌شود.

رضایی‌کوچی با اشاره به تهیه گزارش کمیسیون عمران در خصوص موانع واردات و صادرات و ارائه آن به صحن علنی، بر ضرورت حذف مقررات زائد، رفع موازی‌کاری‌ها و ایجاد مدیریت یکپارچه در پایانه‌های مرزی تأکید کرد و افزود: توقف طولانی‌مدت کالاها در انبارها، هزینه‌های زنجیره تأمین را افزایش داده و فشار مضاعفی بر مصرف‌کننده وارد می‌کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اهمیت مدیریت فضای روانی جامعه گفت: مسئولان باید در بیان مسائل اقتصادی، به‌ویژه موضوعات حساسی مانند بنزین، نهایت دقت را داشته باشند و از طرح مباحث غیرتخصصی که موجب التهاب روانی می‌شود، پرهیز کنند؛ چرا که اظهارنظرهای غیرحرفه‌ای فشار روانی زیادی به جامعه وارد می‌کند.

رضایی‌کوچی در پایان با اشاره به دغدغه مسکن جوانان در آستانه ازدواج، خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه، قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، کشور ظرفیت لازم را دارد که به خانواده‌های فاقد مسکن و به‌ویژه جوانان زمین رایگان اختصاص دهد و انتظار می‌رود دولت این موضوع را برای حمایت از تشکیل خانواده با جدیت دنبال کند.