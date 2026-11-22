رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی از پاسخگویی به بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ نفر از شهروندان در قالب ملاقات‌های مردمی، میز‌های خدمت قضایی و ارتباط تصویری با مسئولان قضایی استان در آبان‌ امسال خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی ، با تشریح عملکرد مجموعه قضایی در حوزه ارتباط با مردم گفت: در راستای تسهیل دسترسی شهروندان به مسئولان قضایی و رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی آنان، برنامه‌های مختلفی در آبان‌ امسال در استان اجرا شد.

عبداللهی افزود: در این مدت، ۵۶ میز خدمت قضایی با حضور قضات در میدان ها، مساجد و مناطق محروم خراسان جنوبی برگزار شد که در آن به ۳۹۱ نفر از شهروندان خدمات و راهنمایی‌های قضایی ارائه شد.



وی با اشاره به برگزاری ملاقات‌های مردمی در حوزه‌های قضایی خراسان جنوبی افزود: در این مدت، چهار هزار و ۱۸۶ نفر از شهروندان به‌صورت حضوری با مسئولان قضایی دیدار کردند و درخواست‌ها و مسائل آنان در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی بررسی شد.



عبدالهی گفت : همچنین ۴۱۳ نفر از شهروندان به‌صورت چهره‌ به‌ چهره با معاونان قضایی رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی ملاقات کردند و راهنمایی‌های لازم را دریافت کردند.

وی با اشاره به فراهم شدن امکان ارتباط تصویری مردم با مسئولان قضایی افزود: با توجه به وسعت جغرافیایی خراسان جنوبی و فاصله برخی مناطق از مراکز قضایی، امکان ملاقات تصویری با رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی فراهم شده است تا شهروندان بدون نیاز به طی مسافت‌های طولانی، مسائل و درخواست‌های خود را مطرح کنند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: در آبان‌ ۱۷۶ نفر از شهروندان نیز از طریق ارتباط تصویری با رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

عبدالهی پاسخگویی به مطالبات مردمی، بررسی مشکلات مراجعان در چارچوب مقررات قانونی و تسهیل دسترسی شهروندان به مسئولان قضایی را از اولویت‌های مجموعه قضایی خراسان جنوبی دانست و بر استمرار این برنامه‌ها تأکید کرد.