هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، اسرائیل را به انتقال مستمر تسلیحات به یک گروه در داخل خاک سوریه و زمینه‌سازی برای انجام عملیات نظامی متهم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ بر اساس نقل‌قول منتشرشده، فیدان گفته است بالگرد‌های اسرائیلی هر هفته برای این گروه در سوریه سلاح منتقل می‌کنند.

فیدان شامگاه شنبه ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) در گفت‌وگوی زنده با شبکه تلویزیونی TGRT Haber ترکیه اعلام کرد که از میان سه طایفه بزرگ دروزی در سوریه، یکی از آنها تحت حمایت اسرائیل قرار دارد و هر هفته با بالگرد برای آن سلاح و مهمات ارسال می‌شود.

وزیر امور خارجه ترکیه افزود: این گروه در پی اقدامات تحریک‌آمیز علیه ارتش سوریه است تا اسرائیل بتواند به بهانه آن، عملیات نظامی جدیدی را علیه سوریه آغاز کند.

فیدان همچنین از مطلع کردن آمریکا، کشور‌های اروپایی و متحدان منطقه‌ای ترکیه درباره این سناریو خبر داد و هشدار داد که پیامد‌های چنین عملیات نظامی محدود به سوریه نخواهد ماند و می‌تواند منطقه را با درگیری‌ها و بی‌ثباتی‌های تازه‌ای مواجه کند.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین اسرائیل را به تلاش برای تضعیف و تجزیه کشور‌های همسایه متهم کرد و از جامعه بین‌المللی خواست این تهدید را جدی بگیرد.