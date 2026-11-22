ده‌ها هزار نفر از مردم فرانسه برای ششمین هفته متوالی در اعتراض به گرانی، نابرابری و ضعف خدمات عمومی به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ده‌ها هزار نفر از مردم فرانسه برای ششمین هفته متوالی در اعتراض به گرانی، نابرابری و ضعف خدمات عمومی به خیابان‌ها آمدند و با سردادن شعار‌هایی از وخامت شرایط معیشتی و بی‌توجهی دولت به مطالباتشان انتقاد کردند.

در پاریس، هزاران نفر در میدان جمهوری تجمع کردند و سپس در فضایی همراه با موسیقی، کامیون‌های فروش غذا و پلاکارد‌های اعتراضی به سمت شرق شهر راهپیمایی کردند.

«مانون موره»، دبیرکل اتحادیه دانشجویی «یونف»، در اینباره گفت: «در شماری از کشورها، جوانان با وضعیت مشابهی یعنی ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی رو‌به‌رو هستند. آنها مجبورند میان داشتن سرپناه، دسترسی به خدمات درمانی و برخورداری از غذای کافی یکی را انتخاب کنند.»