مذاکرات یک‌هفته‌ای کشور‌های عضو سازمان ملل برای تعیین چارچوب تدوین معاهده‌ای الزام‌آور درباره استفاده از سلاح‌های خودمختار، بامداد جمعه در ژنو بدون توافق پایان یافت و مخالفت کشورهایی مانند آمریکا با الزام‌آور بودن مقررات جدید، باعث شد کشور‌ها به توافقی ضعیف‌تر و غیرالزام‌آور بسنده کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گاردین، این مذاکرات در چارچوب کنوانسیون سلاح‌های متعارف خاص (CCW) برگزار شد. در این کنوانسیون، تصویب هر توافقی به موافقت تمام ۱۲۸ کشور عضو نیاز دارد؛ بنابراین حتی یک مخالفت می‌تواند مانع تصویب شود. در نتیجه، کشور‌ها تنها بر سر چارچوبی توافق کردند که از آنها می‌خواهد درباره تدوین یک سند بین‌المللی به اجماع برسند؛ سندی که لزوماً تعهد حقوقی برای کشور‌های عضو ایجاد نمی‌کند.

آمریکا و شماری دیگر از قدرت‌های نظامی، با پذیرش تعهدات حقوقی جدید مخالفت کردند و از تدوین دستورالعمل‌ها یا توافق‌های غیرالزام‌آور حمایت نمودند.

بیش از ۱۰۰ کشور خواستار تدوین قوانین جدیدی برای کنترل سلاح‌های خودمختار بودند و اعتقاد داشتند این فناوری‌ها مسائلی ایجاد می‌کنند که قوانین فعلی حامی حقوق بشر به‌تنهایی برای مقابله با آنها کافی نیستند.

کشور‌هایی از اروپا در کنار چین و ایران، از تدوین دستورالعمل جدید حمایت کردند یا آمادگی خود را برای بررسی آن اعلام کردند. در مقابل، کشور‌هایی مانند آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، انگلیس و فرانسه که در توسعه فناوری‌های نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی فعالیت دارند، در برابر پذیرش قوانین الزام‌آور مقاومت نشان دادند.

مخالفان نتیجه مذاکرات می‌گویند سلاح‌های نیمه‌خودمختار و پهپاد‌ها در درگیری‌های اوکراین، غزه و سودان باعث تلفات غیرنظامیان شده‌اند و تدوین مقررات بین‌المللی برای محدود کردن استفاده از آنها فوریت دارد.