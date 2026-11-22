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رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گفت: آتش سوزی زیرزمین درمانگاه مهدیه در کرمانشاه مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید قادری گفت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر وقوع آتش سوزی در زیر زمین درمانگاه مهدیه در کرمانشاه بلافاصله آتش نشانان ایستگاههای شماره چهار و نجات مرکزی با ۴ دستگاه خودرو سبک و سنگین اطفایی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه افزود: با حضور امدادگران مشخص شد که زیرزمین این ساختمان درمانی دچار آتش سوزی شده و دود سراسر ساختمان را فرا گرفته است.
وی افزود: همزمان با تخلیه مراجعان در طبقات، عملیات رفع دودگرفتگی و اطفاء حریق نیز بصورت کامل انجام شد.
.قادری گفت: این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و علت آن در دست بررسی است.
این حادثه ساعت ۱۸:۳۰ عصر دیروز شنبه، سیام آبان رخ داد.