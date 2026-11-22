به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پرویز سروری در چهارصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: جنگ باعث شد نتوانیم اتوبوس‌های خریداری شده را وارد کنیم و ناچار شدیم این اتوبوس‌ها را قطره‌چکانی منتقل کنیم و به دنبال این هستیم واردات را از مسیر‌های دیگری پیگیری کنیم. تعهدات تولیدکنندگان داخلی را هم دنبال می‌کنیم که تا پایان سال محقق شود.

سروری با بیان اینکه وقتی شرایط جنگی است سیستم نمی‌تواند بر مدار شرایط عادی عمل کند، گفت: کشور باید در مسیر اقتصاد مقاومتی اداره شود. گمرک باید بداند هر مقدار امکانات را دپو کند تهدید دشمن را افزایش می‌دهد. از گمرک انتظار و تقاضا داریم فرایند موجود را روان‌تر کنند تا به امکانات دسترسی داشته باشیم.

وی در خصوص علت تاخیر در واردات اتوبوس‌ها یادآور شد: رفتار‌هایی در کشور برای جلوگیری از واردات اتوبوس‌ها انجام شد و این موضوع یک تا یک سال و نیم به تاخیر انداختند و مواردی را در فضای مجازی منتشر کردند و باعث نگاه امنیتی و طولانی شدن مسیر وارادات شدند. اگر چنین نبود باید دو سال و نیم قبل اتوبوس‌ها وارد ناوگان می‌شد. برای کار نکردن زمینه فراهم است، اما برای کار کردن مانع‌تراشی می‌کنند.

سروری با بیان اینکه دولت اعلام کرده که حمل و نقل رایگان استفاده از این ناوگان را افزایش داده است، تصریح کرد: تمایل مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی حتی تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. باید ببینیم حمل و نقل رایگان تمدید می‌شود یا خیر.

وی افزود: افزایش آمار استفاده از ناوگان بر اساس داده‌های علمی مجموعه‌های مسئول است. وقتی می‌گوییم این عامل آلودگی هوا و ترافیک را کاهش داده به منظور رفع کل این مشکل نیست. شهرداری کار خود را انجام می‌دهد و باید سایر دستگاه‌ها نیز وظیفه خود را انجام دهند.

وی در مورد اظهارات مطرح شده مبنی بر خودران بودن اتوبوس‌های وارداتی نیز گفت: هوایپما هم سیستم خودران دارد، اما به صورت خودران اداره نمی‌شود. راننده اتوبوس‌ها هم می‌توانند از این سیستم استفاده کنند، اما تمام بخش‌های آن خودران نیست. در خط ۹ بی. آر. تی بازنگری شود

در ادامه نشست شورای شهر، میثم مظفر دیگر عضو شورا با اشاره به اتصال شمالی‌ترین به جنوبی‌ترین مناطق تهران با اتوبوس از طریق خط ۹ بی آر تی گفت: این خط نیاز به بازنگری دارد.

وی با بیان اینکه فلسفه سامانه‌های اتوبوس تندرو وجود حجم بالای تقاضای سفر در مسیر حرکتی است، اظهار کرد: انبوه مسافران با اتوبوس‌های سریع السیر جابجا می‌شوند و مزیت کاهش سفر زمان یکی از ویژگی‌های آن است.

وی افزود: خط ۹ بی آرتی در بزرگراه امام علی (ع) با طول ۳۳ کیلومتر از ورودی شهرک لاله آغاز می‌شود و تا شهرری ادامه پیدا می‌کند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تعداد ناوگان فعال در این خط از دیگر خطوط کمتر است. بعضاً فاصله زمانی در این خط به چند ساعت هم می‌رسد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید کارکرد این خط به صورت بنیادی مورد بازبینی قرار بگیرد، یادآور شد: اصل وجود این خط برای اتصال شمالی‌ترین به جنوبی‌ترین مناطق تهران دارای کارکرد‌های قابل دفاعی است، اما با توجه به حجم بالای ترافیک در این بزرگراه، تردد اتوبوس‌های بی آرتی در خطوط ویژه در حداقلی‌ترین وضعیت ممکن بوده است.

وی اضافه کرد: با برنامه ریزی منظم در این خط و تغییر مبدأ شمالی این خط به سوهانک که دارای ۳۵ هزار دانشجو است، می‌تواند مطلوبیت آن را افزایش دهد. انتظار می‌رود شهرداری تهران و شرکت واحد اتوبوسرانی بازبینی جدی در این زمینه داشته باشد. برای تداوم فعالیت کانون نوجوانان تهران با ۳۲ هزار عضو برنامه ریزی شود

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه کانون نوجوانان تهران ۳۲ هزار عضو دارد، گفت: این کانون‌ها فضایی برای شنیدن صدای نوجوانان، آموزش مهارت‌های شهری و تقویت روحیه داوطلبی است.

زهرا شمس احسان در چهارصد و چهل و نهمین جلسه شورا با بیان اینکه کانون نوجوانان تهران ۳۲ هزار عضو و ۲۹۶ کانون پسرانه و ۳۰۹ کانون دخترانه دارد، اظهار کرد: تشکیل این کانون یک اقدام نوآورانه و ارزشمند است. این کانون فضایی برای شنیدن صدای نوجوانان، آموزش مهارت‌های شهری و تقویت روحیه داوطلبی است.

وی با بیان اینکه این کانون داوطلبانه است و همین ویژگی ضرورت تدوین برنامه‌ای برای تداوم فعالیت آن است، یادآور شد: نظرات و پیشنهادات کانون‌ها برای ارتقاء برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مناطق مورد استفاده قرار بگیرد.

شمس احسان با تأکید بر شکل گیری نظام تقدیر از این کانون ها، تصریح کرد: از اداره کل آموزش‌های شهروندی درخواست می‌کنیم چارچوبی روشن برای ثبت رسمی دستاورد‌های این کانون در نظر بگیرد. اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش آلودگی هوای تهران

همچنین رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در نشست امروز شورا به یکی ازطرح‌های ارائه شده در نمایشگاه سیتکس اشاره کرد و گفت: در یک نوآوری تا ۷۰ درصد آلودگی هوا ناشی از مصرف گازوئیل کاهش می‌یافت و این یک نمونه استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان بود که باید به آن توجه کرد.

مهدی بابایی با بیان اینکه پیچیده شدن شهر باعث پیچیده شدن مشکلات هم می‌شود، اظهار کرد: تفاوت شهر‌های توسعه یافته و در حال توسعه صرفاً در استفاده از علم و فناوری است. با وجود مسائل و مشکلات موجود سازمان فناوری‌های نوین تأسیس شد تا با اسلحه علم و فناوری به مواجهه با مسائل پیچیده شهر برود.

وی با اشاره به اینکه نمونه مشکلات شهر تهران و ابرمسئله پایتخت آلودگی هواست که اغلب با روش‌های قدیمی با آن مواجهه می‌شوند، یادآور شد: ما برای کاهش آلودگی هوا ناوگان اتوبوسرانی را توسعه می‌دهیم و یا به سمت برقی سازی می‌رویم.

بابایی گفت: هزار شرکت برای حضور در نمایشگاه سیتکس اعلام آمادگی کردند و در نهایت ۲۲۰ شرکت دانش بنیان در نمایشگاه حضور یافتند و فناوری‌های نوین خود را برای حل مسائل شهری ارائه دادند. برای طیفی از موارد ارائه شده در پارک علم و فناوری قرارداد منعقد شده بود و طیفی دیگر از محصولات فناوری اطلاعات بود.

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: تا وقتی که این سازمان تأسیس نشده بود نمی‌توانستیم از خدمات نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم. وقتی نظام خرید فناورانه در سازمان فناوری‌های نوین فراهم شد، شراکت و ارائه تسهیلات شکل گرفت تا سازمان فاوا بتواند از این خدمات استفاده کند. خدمات نوآورانه در سازمان فناوری‌های نوین به بلوغ می‌رسد و به سازمان فاوا ارائه می‌شود. بررسی لایحه شهردار تهران برای تمدید مهلت زمانی ارائه خدمات حمل و نقل عمومی رایگان

­در ادامه چهارصد و چهل و نهمین جلسه شورا، لایحه شهردار تهران برای تمدید مهلت زمانی ارائه خدمات حمل و نقل عمومی رایگان در بخش مترو و اتوبوس بی آرتی بررسی شد.

سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در جریان بررسی لایحه شهردار تهران برای تمدید مهلت زمانی ارائه خدمات حمل و نقل عمومی رایگان در بخش مترو و اتوبوس بی آرتی با بیان اینکه این لایحه توسط هیئت رئیسه شورا به کمیسیون عمران و حمل و نقل ارائه شد، اظهار کرد: نظر ما در کمیسیون این است که حمل و نقل عمومی تنها در روز‌هایی که شهر با جنگ درگیر است، رایگان باشد و در غیر این صورت نرخ مصوب سال ۱۴۰۴ در ناوگان حمل و نقل عمومی دریافت شود.

وی افزود: ما یک فرصت به شهرداری تهران دادیم که زیرساخت‌ها را فراهم کند و سپس پیشنهاد کمیسیون اجرایی شود؛ بنابراین تا ۶ آذرماه این فرصت وجود دارد و پس از آن شیوه قبلی برای دریافت نرخ کرایه اجرا خواهد شد.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران هم گفت: نظر کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم این است که مدت زمان استفاده از حمل و نقل رایگان با تصویب شورای شهر تا دو ماه دیگر قابل تمدید باشد. مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بهمن و اسفند بیشترین بار ترافیکی را در شهر شاهد هستیم، اظهار کرد: در دی ماه نیز با پیک آلودگی هوا روبه رو هستیم. با توجه به این شرایط پرسش ما این است که چرا نباید حمل و نقل را تا پایان سال رایگان نکنیم؟

وی افزود: حمل و نقل رایگان تأثیرات مثبتی داشت و میزان مصرف سوخت کاهش یافت و تعداد مسافران مترو و اتوبوس نیز افزایش پیدا کرد. پیشنهاد بنده این است با توجه به این شرایط، حمل و نقل عمومی رایگان تا پایان امسال ادامه یابد. احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه شرایط نسبت به قبل چه تغییری کرده که حمل و نقل از شرایط رایگان خارج شود، گفت: یک مرجع بالاتر همچون شعام باید بازگشت به شرایط عادی را اعلام کند. علت رایگان شدن حمل و نقل عمومی از بین نرفته است.

وی اضافه کرد: شهرداری موظف نیست این لایحه تمدید دو ماهه را ارائه دهد و شورا وظیفه دارد موارد را بررسی و به شهرداری اعلام کند. پیشنهاد بنده هم این است که حمل و نقل را تا پایان سال رایگان کنیم. اگر شرایط عادی شد می‌توانیم کرایه را دریافت کنیم.

حبیب کاشانی خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورا از شهرداری درخواست کردیم لایحه ارائه دهد، اظهار کرد: شورا بر اساس این لایحه تصمیم می‌گیرد. اینکه دو ماه یکبار رأی گیری شود، ممکن است باعث شود رفتار احساسی از اعضای شورا سر بزند.

وی افزود: پیشنهاد می‌کنم روند فعلی تا هفته آینده طی شود تا با حضور رئیس شورا یک جمع بندی نهایی برای این لایحه انجام شود. علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران هم گفت: پیش از این از سوی آقای پیرهادی پیشنهاد شد که حمل و نقل تا پایان جنگ رایگان باشد و وقتی آقای اقراریان این موضوع را پیشنهاد داد که تا پایان جنگ حمل و نقل رایگان دو ماه یکبار تمدید شود. همه مجاب شدند که مرجع بالادستی یعنی شعام پایان جنگ را اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: اینکه دو ماه یکبار این موضوع را بررسی می‌کنیم که حمل و نقل رایگان تمدید شود یا نشود، برای مردم قابل توضیح نیست. مردم از حمل و نقل رایگان رضایت دارند و از شهرداری تقدیر می‌کنند.

نادعلی تأکید کرد: اگر می‌توان حمل و نقل رایگان را تا پایان جنگ تمدید کرد این کار را یکبار انجام دهیم و اگر شدنی نیست یکبار برای آن تصمیم بگیریم. محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: یک سؤال اساسی در این زمینه وجود دارد؟ رایگان شدن حمل و نقل عمومی پیشنهاد شورا بود و در اسفندماه سال گذشته برای رفاه حال مردم تصمیم خوبی گرفته شد و ما بر اساس این پیشنهاد حمل و نقل رایگان را در دستور کار قرار دادیم.

هرمزی با بیان اینکه طرحی برای حمل و نقل رایگان برای برخی اقشار توسط شورا ارائه شد و بحث‌های کارشناسی سنگینی برای آن صورت گرفت، تصریح کرد: هدفمند کردن یارانه‌ای که به حمل و نقل عمومی اختصاص می‌یابد و پیش بینی تسهیلاتی برای اقشار مختلف در این طرح مدنظر قرار گرفته بود. پیشنهاد بنده این است که شورا طرح خود را یکبار دیگر در جلسه‌ای عاری از نگاه‌های سیاسی و انتخاباتی بررسی کند. گزارش حسابرسی شورای شهر تهران تأیید شد

­همزمان با چهارصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، گزارش حسابرسی شورای شهر برای سال مالی ۱۴۰۴ بررسی و تکالیف آن با حداکثر آراء موافق تأیید شد.

حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی شورای شهر برای سال مالی ۱۴۰۴ با بیان اینکه ما خود را برابر با تمام سازمان ها، شرکت‌ها و مناطق در نظر گرفتیم، اظهار کرد: حسابرسی صورت گرفته همچون دیگر مجموعه‌ها کاملاً منصفانه بوده است.

وی همچنین تصریح کرد: این گزارش حاصل تلاش تمام کارکنان حوزه مالی شوراست. بر خلاف استفاده مازاد از بودجه در دیگر بخش ها، ما کمتر از ردیف‌های بودجه هزینه کرده‌ایم و این یک ایراد در گزارش حسابرسی است و ما این ایراد را می‌پذیریم و موارد مصرف نشده به خزانه برمی‌گردد.

کاشانی با بیان اینکه گزارش حسابرسی ما بند تکلیفی نداشته است، تصریح کرد: علت این بوده که ما کمتر از بودجه مصوب مصرف کرده‌ایم.

گفتنی است؛ گزارش حسابرسی شورای اسلامی شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ با حداکثر آراء موافق تصویب شد.