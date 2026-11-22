

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از پایان رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان که به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار شد آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو ایران با ماریوس ویزر رئیس فدراسیون جهانی جودو دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار طرفین درباره موضوعات مهم و مسائل مختلف مرتبط با جودو به تبادل نظر پرداختند.

این نشست در فضایی مثبت و سازنده برگزار شد و فرصتی برای طرح دیدگاه‌ها و بررسی موضوعات مهم در راستای تقویت ارتباطات فدراسیون جودو ایران با فدراسیون جهانی بود.

محمد محمدی بریمانلو، سرمربی تیم جوانان جودو ایران نیز در این دیدار حضور داشت.