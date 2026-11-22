فیلم سینمایی «کوچ» با محوریت دوران کودکی و نوجوانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، از امروز (اول آذرماه) از طریق طرح اکران مردمی عمار در مناطق فاقد سینما به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، فیلم سینمایی «کوچ» که از بیستم آبان‌ماه اکران خود را در سینماهای کشور آغاز کرده است، از امروز در مناطق فاقد سینما، مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، ادارات و روستاها نیز اکران می‌شود.

این اثر به کارگردانی محمد اسفندیاری و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر، محصول «مکتب حاج قاسم» است و به روایت مقاطعی از دوران کودکی و نوجوانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی می‌پردازد.

«کوچ» پیش‌تر در چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر (۱۴۰۴) در ۱۲ رشته نامزد دریافت جایزه شد و موفق به کسب ۲ سیمرغ بلورین و ۲ دیپلم افتخار گردید. این اثر همچنین در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان نیز سه پروانه زرین را از آن خود کرده بود.

علاقه‌مندان و فعالان فرهنگی در مناطق فاقد سینما می‌توانند برای ثبت درخواست اکران این فیلم، به تارنمای ekranmardomi.ir/movie/Migration مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۰۲۱۴۲۷۹۵۰۵۰ تماس بگیرند.