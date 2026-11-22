رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به جمعیت ۷ میلیونی مخاطب سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، گفت: پیش‌دبستانی حساس‌ترین دوره تربیتی است و به همین دلیل به تخصصی‌ترین اقدامات و برنامه‌های تربیتی و آموزشی نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به اهمیت دورۀ پیش‌دبستانی و تحقق نرخ پوشش حداکثری این دوره، گفت: ماهیت صرفا غیردولتی یکی از موانع اصلی در تحقق عدالت آموزشی در این دورۀ حساس است.

حمیدرضا شیخ‌الاسلام در برنامه صف اول، با اشاره به جمعیت ۷ میلیونی مخاطب سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، گفت: پیش‌دبستانی حساس‌ترین دوره تربیتی است و به همین دلیل به تخصصی‌ترین اقدامات و برنامه‌های تربیتی و آموزشی نیاز دارد.

وی افزود: امروزه آموزش و پرورش به عنوان مهمترین شاخص توسعه مطرح می‌شود؛ به همین دلیل کشور‌های بزرگ و اقتصاد‌های اول جهان بالاترین سرمایه‌گذاری ممکن را در این حوزه انجام داده‌اند.

شیخ‌الاسلام با اشاره به افزایش نرخ پوشش دوره پیش دبستانی ۲ در دوره مدیریتی جدید، ادامه داد: این دوره نقش بسزایی در موفقیت تحصیلی کودکان در آموزش رسمی دارد؛ به طوری که طبق تحقیقات انجام‌شده، کودکانی که دوره پیش‌دبستانی را می‌گذرانند احتمال تکرار پایه بسیار کمتری دارند.

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: تکرار پایه هم برای کودک و خانواده هزینۀ مالی و روحی_روانی دارد و هم برای سیستم آموزش و پرورش هزینه‌های بسیاری در رقم می‌زند.

وی گفت: خوشبختانه با نهادینه شدن فرهنگ دوره پیش‌دبستانی در جامعه ایرانی، نرخ پوشش حتی در دوره جنگ رمضان نه‌تنها کاهشی نشد که افزایش هم پیدا کرد و از ۴۲ به بالای ۷۲ درصد رسید؛ اتفاقی بزرگ که قطعاً روی نرخ تکرار پایه تأثیر مستقیمی دارد؛ البته سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برای مابقی کودکان بازمانده از پیش‌دبستانی ۲ نیز دوره کوتاه‌مدت تابستانه را برگزار کرد.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه نوآموزان باید با بالاترین آمادگی ممکن وارد دوره ابتدایی شوند، یادآور شد: یکی از موانع بزرگ در مسیر نهادینه شدن عدالت آموزشی در دوره پیش‌دبستانی، ماهیت صرفاً غیردولتی است. از این رو، با تلاش‌های انجام‌شده و مساعدت کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، تلاش بر اینست که اولاً از بدو تولد تا پایان ۶ سال تمام به یک دوره در نظام آموزشی کشور تبدیل شود؛ دوم، ماهیت این دوره از صرف غیردولتی به دولتی_غیردولتی تغییر کند و سوم، مدارک دوره پیش ۲ اعتباری شوند. سه موردی که در کمیسیون آموزش به تصویب رسید و بعد از رای در مجلس، در یک بازۀ ۵ ساله به صورت قانون لازم‌الاجرا خواهد بود.

شیخ‌الاسلام با تاکید بر اینکه حتی یک نوآموز نیز برای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مهم است، گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و همکاری معلمان کلاس‌های چند پایه در روستا‌ها و مناطق عشایری، دوره پیش‌دبستانی حتی برای نوآموزان این مناطق نیز اجرایی شد تا هیچ کودکی بدون آمادگی لازم وارد دوره دبستان نشود.

وی با تأکید بر اینکه پیش‌دبستانی پدر دارد، گفت: خوشبختانه با ایجاد ادارات تعلیم و تربیت کودک ذیل ادارات‌کل آموزش و پرورش کشور، مناطق محروم، روستایی، عشایری و لازم‌التوجه به خوبی پوشش داده شده‌اند. تنها دغدغه امروز سازمان در این بخش عدم‌ثبت‌نام کودک در مراکز غیر مجاز است.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تابلوی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اولین مشخصه کودکستان‌ها و مراکز پیش‌دبستانی دارای مجوز رسمی است و هر مرکزی چه دولتی چه غیر دولتی که این تابلو را ندارد، غیرمجاز محسوب می‌شود.

شیخ‌الاسلام با اشاره به عوامل مؤثر در تعیین شهریه، یادآور شد: دو عامل اجاره‌بها و نیروی انسانی بالاترین اثر را در میزان شهریه دارد؛ با این حال، تمام فرایند تعیین شهریه به صورت سیستماتیک انجام می‌شود و دخالت نیروی انسانی در آن حداقلی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: سامانه شکوا برای پاسخگویی به شکایات و اعتراضات اولیا طراحی و راه‌اندازی شده است که در کمترین زمان ممکن به موضوعات مطرح شده از سوی والدین در همان استان متبوع رسیدگی می‌کند.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به اینکه آموزش چه به صورت مجازی و چه به صورت حضوری در تمام سال تربیتی_یادگیری ادامه دارد، گفت: دوره پیش‌دبستانی ۲۲ ساعت در هفته تعریف شده و دریافت اصل شهریه توسط کودکستان‌ها قانونی است؛ البته دریافتی‌های دیگر تحت عناوینی مانند کلاس فوق‌برنامه، مورد تأیید نیست.