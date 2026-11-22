بهاره مصلایی، ورزشکار کیش، در بخش هم‌زمانی ترامپولین مقام دوم رقابت‌های جام آزاد کشور‌های عضو شانگهای در روسیه را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: بهاره مصلایی در رقابت‌های شانگهای پس از نماینده روسیه و با پشت سر گذاشتن نماینده بلاروس بر سکوی دوم ایستاد.

بهاره مصلایی و فاطمه توسلی در رقابت‌های ترامپولین دونفره جام شانگهای با کسب امتیاز ۳۹.۳۳ در جایگاه دوم قرار گرفتند.

ورزشکار کیش فردا در بخش انفرادی نیز با حضور در رقابت برابر نمایندگان کشور‌های شرکت‌کننده، به میدان می‌رود.