فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل از کشف و ضبط ۴ قبضه اسلحه و ۱۶ رشته تور غیرمجاز در جریان گشت و پایش دو روزه زیستگاه‌های حفاظتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان، هاشم میرزانژاد فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان طی دو روز گذشته و در جریان گشت‌زنی و پایش زیستگاه‌های مناطق مختلف، موفق به کشف و ضبط ۴ قبضه اسلحه شکاری و ۱۶ رشته تور از متخلفان شکار و صید غیر مجاز شدند.

وی افزود: ادوات کشف‌شده شامل ۱۰ فشنگ، دو قبضه اسلحه تک‌لول تک‌تیر در زیستگاه‌های شهرستان‌های گرمی و مشگین‌شهر، یک قبضه اسلحه غیرمجاز در شهرستان هیر و یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه‌زنی در منطقه حفاظت‌شده آق‌داغ است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اردبیل ادامه داد: همچنین چهار رشته تور دامی غیرمجاز به طول ۱۰۰ متر در شهرستان بیله‌سوار و ۱۰ رشته تور قلاب و دو رشته تور سالیک در حاشیه دریاچه شهید غفاری جمع‌آوری شد.

میرزانژاد با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه شکار و صید غیرمجاز تصریح کرد: در جریان این عملیات‌ها، چهار متخلف شامل دو صیاد غیرمجاز و دو شکارچی غیرمجاز دستگیر شدند و پرونده آنان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی در پایان از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را به نزدیک‌ترین اداره یا پاسگاه محیط زیست اطلاع دهند یا از طریق سامانه ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ گزارش کنند.