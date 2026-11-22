نمایشگاه اقتصاد مقاومتی با عرضه تولیدات و دست‌ساخته‌های بانوان فعال در مشاغل خانگی، به مناسبت هفته بسیج در کهنوج برپا شد تا فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها و حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، این نمایشگاه به مدت سه شب در محل تجمعات بیعت با رهبری شهرستان کهنوج میزبان بازدیدکنندگان است و محصولات تولیدی و دست‌ساخته‌های فعالان مشاغل خانگی در آن عرضه می‌شود.

معرفی تولیدات بانوان، حمایت از تولید داخلی و کمک به رونق اقتصاد خانواده‌ها از اهداف برپایی این نمایشگاه است؛ رویدادی که با فراهم‌کردن زمینه عرضه محصولات، مسیر دیده‌شدن توانمندی‌ها و توسعه کسب‌وکار‌های کوچک را هموار می‌کند.