معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم از اختصاص حدود ۱۸ هزار هکتار از اراضی استان به کشت محصول جو خبر داد و تأکید کرد که این محصول با توجه به نیاز بخش دامداری، از اهمیت راهبردی در کشاورزی استان برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی قم، در این باره گفت: زراعت جو به دلیل فعال بودن استان قم در زمینه دامداری و نیاز مبرم به خوراک دام، از دیرباز در این منطقه جریان داشته است.

مجید حمیدی با اشاره به اینکه ۱۸ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت جو است، افزود: جو یکی از مقاوم‌ترین محصولات زراعی در برابر تنش‌های دمایی و شوری آب است و با الگوی کشت استان کاملاً همخوانی دارد.

وی با اشاره به مهارت بالای کشاورزان قمی در این زمینه افزود: کشت جو در پاییز انجام شده و برداشت آن معمولاً در اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود. همچنین بذر‌های اصلاح‌شده و گواهی‌شده جدید در اختیار کشاورزان قرار گرفته تا بتوانند عملکرد خود را افزایش دهند. وی خاطرنشان کرد که بیش از چهار هزار بهره‌بردار در استان در زمینه تولید جو فعالیت می‌کنند و کشاورزان قمی در این حوزه در سطح کشور صاحب‌نام هستند.

طبق آمار‌های موجود، بخش کشاورزی حدود ۶ درصد از ارزش‌افزوده استان قم را تشکیل می‌دهد و ۵۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بخش مشغول به کار هستند. همچنین میانگین تولید محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلات و گلخانه‌ای در این استان سالانه بیش از ۸۵۰ هزار تن برآورد شده است.