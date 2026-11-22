تغییر ناگهانی رنگ آب رودخانه‌ای در استان ریزه در حاشیه دریای سیاه، موجب شگفتی و نگرانی ساکنان محلی شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ بر اساس خبر منتشر شده، آب این رودخانه در منطقه «دیرمندره» به رنگ قرمز درآمده است.

این حادثه ظهر روز شنبه ۲۱ نوامبر در رودخانه‌ای رخ داد که پس از عبور از مرکز شهر ریزه به دریای سیاه می‌ریزد.

در پی انتشار تصاویر این حادثه، نیرو‌های محیط‌زیست و شهرداری ریزه با استفاده از پهپاد، بررسی منشأ آلودگی را آغاز کردند.

بررسی‌ها نشان داد یک کارخانه خصوصی فرآوری چای اقدام به تخلیه کنترل‌نشده پساب در رودخانه کرده است.

استانداری ریزه اعلام کرد این کارخانه به دلیل نقض قوانین زیست محیطی جریمه شده و نمونه‌هایی از آب رودخانه برای بررسی میزان و نوع آلودگی به آزمایشگاه ارسال شده است.

مقامات ترکیه همچنین از احتمال اعمال مجازات‌های تکمیلی پس از مشخص شدن نتایج آزمایش‌ها خبر دادند.