به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به برداشت‌های گزینشی از اظهارات اخیر مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی این سازمان درباره بوتولیسم تأکید کرد: خطر مسمومیت بوتولیسم نباید به همه محصولات کنسروی تعمیم داده شود؛ چراکه کنسرو‌های صنعتی استاندارد با طی فرآیند حرارتی کنترل‌شده و رعایت ضوابط تولید، از نظر این خطر ایمن هستند.

محمد هاشمی با اشاره به مطالب منتشرشده درباره خطر بوتولیسم گفت: اظهارات مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو درباره این مسمومیت، ناظر بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی و ایمنی در تولید و نگهداری مواد غذایی بوده و به معنای ناایمن بودن محصولات کنسروی استاندارد و صنعتی نیست.

وی توضیح داد: در فرآیند صنعتی تولید کنسرو، مواد غذایی داخل قوطی تحت عملیات حرارتی کنترل‌شده، با دما و زمان مشخص قرار می‌گیرند تا میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا، از جمله باکتری کلستریدیوم بوتولینوم، غیرفعال شوند. این فرآیند، مبنای اصلی ایمنی میکروبی کنسرو‌های صنعتی است و ایمنی این محصولات از طریق فرآیند حرارتی تأمین می‌شود، نه افزودن مواد نگهدارنده.

هاشمی با تأکید بر اینکه محصولات کنسروی صنعتی برای افزایش ماندگاری نیازی به افزودن مواد نگهدارنده ندارند، افزود: در فرآیند متعارف تولید این محصولات، اصولاً از مواد نگهدارنده استفاده نمی‌شود و ماندگاری آنها از طریق فرآیند حرارتی و بسته‌بندی مناسب تأمین می‌شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: کنسرو‌های صنعتی که مطابق ضوابط و استاندارد‌های مصوب تولید شده، مجوز‌های لازم را دارند و از بسته‌بندی سالم و تاریخ مصرف معتبر برخوردارند، در صورت نگهداری صحیح، از نظر خطر بوتولیسم ایمن محسوب می‌شوند. بنابراین، طرح خطر بوتولیسم نباید موجب نگرانی عمومی درباره مصرف همه محصولات کنسروی شود.

هاشمی با اشاره به تفاوت کنسرو‌های صنعتی و خانگی اظهار کرد: در تهیه کنسرو‌های خانگی، اگر فرآیند حرارتی به میزان کافی و با شرایط مناسب انجام نشود، امکان باقی ماندن باکتری و تولید سم بوتولینوم وجود دارد. به همین دلیل، تهیه و نگهداری کنسرو‌های خانگی بدون رعایت اصول علمی و بهداشتی می‌تواند خطرآفرین باشد.

وی با تأکید بر رعایت توصیه‌های درج‌شده روی بسته‌بندی محصولات کنسروی گفت: در مواردی که دستور جوشاندن کنسرو پیش از مصرف روی بسته‌بندی درج شده است، این توصیه باید مطابق دستورالعمل رعایت شود. همچنین از مصرف قوطی‌های بادکرده، نشتی‌دار، زنگ‌زده یا آسیب‌دیده باید خودداری کرد و جوشاندن نیز نباید جایگزین انتخاب محصول سالم و استاندارد شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: بوتولیسم مسمومیتی جدی و بالقوه کشنده است، اما اطلاع‌رسانی درباره آن باید دقیق، علمی و به دور از تعمیم‌های نادرست باشد. هدف از هشدار‌های سازمان غذا و دارو، افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از مصرف مواد غذایی پرخطر است، نه ایجاد نگرانی درباره محصولات کنسروی استاندارد که با فرآیند‌های کنترل‌شده صنعتی تولید می‌شوند.