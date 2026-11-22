سامانه ارجاع هوشمند پرونده در روز جمعه ۲۲ آبان، نزدیک به ۴۲۰۰ پرونده را به‌صورت شبانه‌روزی ارجاع داد و ارجاع پرونده‌ها دیگر به ساعات و روزهای اداری محدود نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ارجاع پرونده‌ها دیگر به ساعات و روز‌های اداری محدود نیست. سامانه ارجاع هوشمند تنها در روز جمعه ۲۲ آبان، نزدیک به ۴۲۰۰ پرونده را به‌صورت شبانه‌روزی ارجاع داد؛ اقدامی که با کوتاه کردن زمان انتظار مردم، توزیع متوازن پرونده‌ها، ارتقای کیفیت رسیدگی و حذف سلیقه‌گرایی، به افزایش شفافیت و اعتماد عمومی منجر می‌شود.

محمد کاظمی‌فرد افزود: مسیر هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت، با قوت ادامه دارد.